Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иностранный хоккеист объяснил, почему остался в России

Игрок «Северстали» Лишка заявил, что привык к Череповцу, команде и болельщикам

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Словацкий форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Адам Лишка рассказал, почему отказался от предложений европейских клубов. Его слова передает Legalbet.

«Я уже пятый cезон в «Cеверcтали». Мне хорошо в Череповце: я привык к городу, команде, болельщикам. Как закончилcя cезон, клуб определилcя c тренером, я подпиcал новое cоглашение, поэтому хочу показывать тут хороший хоккей и приноcить результат.

У меня были предложения, мог заиграть в одном из европейских клубов, но я отказался. Если бы я очень хотел уехать, сделал бы это. Я хотел остаться в Череповце и продолжать развивать свой уровень хоккея в КХЛ», — заявил хоккеист.

В нынешнем сезоне КХЛ 24-летний нападающий набрал восемь (4+4) очков в 18 матчах. После 18 матчей череповецкий клуб с 19 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче «Северсталь» на своей площадке примет «Салават Юлаев».

Ранее хоккеист назвал город США, в котором говорили не выходить на улицу.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий