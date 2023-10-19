Иностранный хоккеист объяснил, почему остался в России

Словацкий форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь» Адам Лишка рассказал, почему отказался от предложений европейских клубов. Его слова передает Legalbet.

«Я уже пятый cезон в «Cеверcтали». Мне хорошо в Череповце: я привык к городу, команде, болельщикам. Как закончилcя cезон, клуб определилcя c тренером, я подпиcал новое cоглашение, поэтому хочу показывать тут хороший хоккей и приноcить результат.

У меня были предложения, мог заиграть в одном из европейских клубов, но я отказался. Если бы я очень хотел уехать, сделал бы это. Я хотел остаться в Череповце и продолжать развивать свой уровень хоккея в КХЛ», — заявил хоккеист.

В нынешнем сезоне КХЛ 24-летний нападающий набрал восемь (4+4) очков в 18 матчах. После 18 матчей череповецкий клуб с 19 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче «Северсталь» на своей площадке примет «Салават Юлаев».

Ранее хоккеист назвал город США, в котором говорили не выходить на улицу.