Боец ММА сравнил спартаковца Соболева с обиженной девочкой

Боец смешанного стиля (MMA) Алексей Махно раскритиковал футболиста московского «Спартака» Александра Соболева за конфликт с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Вся команда приходит на завтрак, а Соболев нет, потому что обижен на тренера. Ты что девочка, чтобы обижаться? Или ты считаешь, что ты особенный и твое говно вкуснее пахнет? Нет, дружок! Соболев — не «Спартак». Абаскаль — не «Спартак». «Спартак» выше, важнее, больше всего этого. Свое самолюбие и эго засунь в очко и давай результат. Тебе за это бабки платят, болельщики тебя поддерживают, любят. Так что будь добр давать отдачу», — заявил спортсмен.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Ранее ветеран сборной СССР призвал выгнать всех иностранцев из РПЛ.