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Губернатор одной фразой описал поступок запрыгнувшего на машину хоккеиста

Губернатор Дегтярев не стал осуждать хоккеиста Хохлачева за прыжок на машину

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Павел Бедняков/РИА Новости

Губернатор Хабаровского края и председатель попечительского совета клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Михаил Дегтярев не стал осуждать форварда команды Александра Хохлачева за инцидент с автомобилем. Его слова передает ТАСС.

«Будет ли какой-то штраф или он cтал на путь иcправления? Хохлачев — отличный игрок, любимец болельщиков, забивает голы, cоздает оcтрейшие cитуации. Мы ждем cкорейшего выздоровления и возвращения [Алекcа] Броадхерcта, и я уверен, что эта пара разнеcет в пух и прах вcю КХЛ в этом году.

То, что он совершил дисциплинарный проступок, то с кем не бывает, оштрафовали, осудили, простили. Прыгать лучше надо на скакалке, на батуте и с трамплина. Какой штраф? Коммерческая тайна», — заявил губернатор.

В ночь на 15 октября Александр Хохлачев, который после поражения от казанского «Ак Барса» (2:3 в овертайме) отправился на прогулку в компании одноклубников Виктора Балдаева и Вячеслава Грецкого, запрыгнул на капот чужого автомобиля, а затем прошелся по крыше машины. Видео инцидента, снятое на видеорегистратор, опубликовал Telegram-канал 112.

16 октября появилась информация о том, что клуб оштрафовал нападающего на месячную зарплату, которая составляет порядка 6,5 млн рублей, и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».

17 октября «Амур» одержал победу над «Трактором». Хохлачев забросил первую шайбу хабаровчан.

Ранее Хохлачев объяснил свой поступок.

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