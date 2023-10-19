Экс-гендиректор «Спартака» заявил, что Соболев ищет повод, чтобы расторгнуть контракт

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что нападающий красно-белых Александр Соболев ищет повод, чтобы зимой покинуть клуб. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Очередная солдатская мера относительно Соболева. Есть условия контракта, порядок в команде, который должен выполняться футболистами. Если Абаскаль отпустит ситуацию с Соболевым, то можно потерять всю команду. Думаю, там более глубокий конфликт и сторона Соболева уже ищет повод, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке, чтобы зимой сменить клуб», — сказал Заварзин.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины. Последние несколько дней нападающий находился в расположении сборной России.

Позже издание Metaratings заявило, что наставник недоволен отношением футболиста к тренировкам, а тот, в свою очередь, недоволен отношением испанского специалиста к защитнику Георгию Джикии.

Ранее Гильермо Абаскаля обвинили в том, что он не соответствует уровню «Спартака».