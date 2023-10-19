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Игрок «Краснодара» рассказал, как владелец клуба Галицкий указывал ему на ошибки

Игрок «Краснодара» Кривцов: после игр Галицкий мог сказать, что я делал не так

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о взаимоотношениях с владельцем команды Сергеем Галицким. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы не то чтобы часто контактировали на самом деле. В основном общались на стадионе, после домашних матчей. И после неудачных игр он мог подойти и сказать: «В этом эпизоде ты неправильно сыграл. В другом тоже нужно было действовать по-другому». Я даже не спорил, потому что понимал: все так. Плюс он же смотрел игру с трибуны, а оттуда лучше видны нюансы», — сказал Кривцов.

Сергей Галицкий основал ФК «Краснодар» в 2008 году, а в 2016 году построил домашний стадион команды.

Кривцов стал игроком «Краснодара» в 2021 году. До этого он выступал за владимирское «Торпедо» и «Томь».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел все 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 11 туров РПЛ подопечные Владимира Ивича продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 27 очков. 21 октября «Краснодар» на выезде встретится с «Балтикой». Вторыми идут «Крылья Советов» (21 очков). Тройку лидеров замыкает «Зенит» (20 очков).

Ранее Кривцов заявил, что проживет на 11 тысяч рублей в месяц.

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