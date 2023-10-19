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Российский футболист признался, что не удивлен попаданием в рейтинг лучших игроков АПЛ

Канчельскис о попадании в рейтинг лучших в АПЛ: знаю, что я хороший футболист

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал себя хорошим игроком после попадания в рейтинг лучших в чемпионате Англии. Его слова передает Sport24.

«Я попал в список 100 лучших в АПЛ? Мне друзья скидывали, говорили, что я попал. Меня это не удивило — я хороший футболист. Только положительные эмоции. Самый лучший ли я из всех россиян, игравших в АПЛ? Знаю, что я хороший футболист, а рейтинги составляют журналисты. Это мнения журналистов в первую очередь. У нас много хороших ребят играли в АПЛ. Возьмите хотя бы Аршавина», — сказал Канчельскис.

Лучшим игроком в истории признан экс-футболист лондонского «Арсенала» Тьерри Анри. Криштиану Роналду, выступавший за «Манчестер Юнайтед», занял второе место. Тройку лучших замкнул экс-игрок «Ньюкасла» Алан Ширер.

В этот список попал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. Россиянин занял 99-е место в топ-100. В профессиональной карьере футболиста Канчельскис также выступал за «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Сатурн», «Крылья Советов» и ряд других команд.

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