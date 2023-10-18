Зарема пошутила, что в конфликте Соболева и Абаскаля виноват «вчерашний борщ»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что конфликт форварда красно-белых Александра Соболева и главного тренера команды Гильермо Абаскаля был ожидаем. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Может, им дают теперь на завтрак вчерашний борщ, а все бюджеты уходят на зимнее трансферное окно? Если серьезно, то все ожидаемо. Когда у тренера безграничная власть, то начинаются конфликты как с футболистами, так и сотрудниками. Это классика. Неважно, какой клуб, регион или страна. Должен быть грамотный спортивный директор, который будет предупреждать любые конфликты и вовремя их тушить», — заявила Салихова.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команды сыграет с «Пари Нижний Новгород».

Ранее Абаскаля обвинили в отсутствии авторитета.