Российский футболист ответил на критику из-за увлечения рэпом

Российский футболист «Краснодара» Никита Кривцов в интервью «Спорт-Экспрессу» не согласился с мнением о том, что увлечение рэпом влияет на его спортивную карьеру.

«Видел, что этот вопрос задали в интервью главному тренеру: якобы Кривцов не станет большим футболистом, потому что увлекается рэпом. Странный посыл. Не понимаю, как это может повлиять на мою карьеру и как вообще связаны музыка и футбол? У меня есть работа: я играю в футбол. А музыка и все остальное — на втором плане», — заявил полузащитник.

В конце августа журналист Максим Алланазаров в своем Telegram‑канале раскритиковал Кривцова и привел аргументы, почему тот не может считаться игроком хорошего уровня. Одним из аргументов против Кривцова заключался в том, что футболист является рэпером.

В текущем сезоне Кривцов провел 11 матчей в Российской премьер-лиги (РПЛ) и три встречи в Кубке России и стал автором одного гола.

Ранее футболиста «Спартака» обвинили в немужском поведении.