Тренер назвал финал Медийной лиги главным событием в своей жизни

Бывший профессиональный футболист Шамиль Курбанов, выступавший на уровне Первой лиги чемпионата России, а сейчас являющийся главным тренером футбольного клуба «Титан», в комментарии для «Газеты.Ru» назвал предстоящий финал Медиалиги главным событием в своей футбольной жизни.

«Для меня это второй сезон в роли главного тренера из четырех. И второй финал. Первый я проиграл. Там есть игроки, которые принимали участие в первом сезоне. Конечно хочется выиграть. Для меня как для человека, который связан со спортом. Наверное, этот трофей будет для меня самым важным в футбольной жизни. Ни чемпионаты Европы, в которых я принимал участие, ни игры за команды ФНЛ, ни команды Премьер-лиги, с которыми я играл. Этот кубок, однозначно, на первом месте. Естественно, хочется победить. Очень жду игру, так как команды знают друг друга, уже встречались. Был очень интересный матч группового этапа, где и «Броуки» владели преимуществом, и мы это преимущество перехватывали. Была очень интересная игра на встречных курсах с различными сценариями, с постоянно переходящей инициативой. Этот матч будет интересен с точки зрения тактики, и как люди смогут подготовиться психологически. Понятно, что будут инструкции от нашего тренерского штаба, но в первую очередь важны желание и самоотдача. Команда, которая сможет отдать всю себя, но при этом сохранит порядок, структуру и будет выполнять установки, думаю, она выиграть. Да, мы подходим с кадровыми потерями. То же самое можно сказать и о «Броуках». Но и у нас, и у них очень длинная скамейка, есть кем заменить отсутствующих».

В финальном матче МФЛ «Титан» встретится с «Broke Boys», матч пройдет на стадионе чемпионата мира – 2018 «Волгоград Арена». Шамиль Курбанов уже был главным тренером в Медиалиге в первом сезоне и довел до финала команду «Basement», уступившую в решающей встрече «2Drots».

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