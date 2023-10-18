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Стало известно, как распределяются гонорары в ММА

Боец Пронин с помощью примера объяснил распределение гонораров в ММА

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Сергей Савостьянов/ТАСС

Боец смешанного стиля (ММА) Артур Пронин в комментарии Legalbet рассказал, как распределяются гонорары в смешанных единоборствах.

«Примерный раcклад. Фикcированный гонорар — 100 тыcяч рублей. 20% — менеджеру, еcли он cделал бойца. 10% — еcли проcто нашел бой уже готовому бойцу. По обcтоятельcтвам 10/20/50% — тренеру. 10–20% — на подготовку: медицина, маccажи, питание, бани, спортпит, иногда экипировка. Плюс спарринг-партнерам — 5–10%, но это, как правило, не в России, а, например, в клубе American TopTeam», — заявил спортсмен.

Артур Пронин в профессиональной карьере провел 24 поединка, в которых одержал 17 побед и потерпел семь поражений. Свой последний бой 35-летний россиянин провел 20 января. Тогда в рамках турнира AMC Fight Nights 117 он единогласным решением судей победил Кирилла Крюкова. Пронин выступает в средней весовой категории.

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 294, в главном событии которого пройдет поединок за титул в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски.

Ранее экс-чемпион UFC Хабиб осудил удар по палестинской больнице.

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