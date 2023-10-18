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Ветеран «Спартака» заявил, что никакой тренер не исправит положение в сборной России

Экс-игрок Масалитин заявил, что в отношении сборной России нужно больше терпения

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что игра сборной России не изменится, если уволить главного тренера Команды Валерия Карпина и назначить какого-то другого специалиста на эту должность.

«Такого, что в сборной пожар после ничьей с Кенией, нет. Есть просмотр, есть объективные причины, есть необъективные причины. А чего мы им пять должны забивать? Вышел бы наш основной состав, он бы тоже с серьезным противодействием столкнулся. Мы подстроились под их схему, под их скорости, а надо было играть в свою схему.

Немного терпения надо, не сразу Москва строилась. Россия Камерун в 1994 году на чемпионате мира по футболу 6:1 обыграла. И что? Какой они скачок сделали. И мы должны были, а мы на месте топчемся. Почему-то такой у нас футбол, медлительный, разыгрывать любим, смотреть, что, кого... Пока мы смотрим, другие сборные делают большие шаги. Вопрос не к тренеру. Не будет Карпина, будет тот же Черчесов. Нравился футбол при Черчесове? Тоже не нравился. Поставь кого-то еще, и что? Другие игроки будут? Конечно, нет.

Побольше терпения и конструктива, чтобы критика положительной была. Критиковать можно, а что делать? Предложите, что делать, и давайте вместо это делать», — заявил Масалитин.

На октябрьском сборе футболисты под руководством Карпина сыграли два матча: с Камеруном (1:0) и с Кенией (2:2).

Станислав Черчесов тренировал российскую национальную команду с 2016 по 2021 год. На домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Черчесова смогла дойти до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии, которая в итоге дошла до финала. На европейском первенстве — 2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.

Ранее Евгений Ловчев призвал Карпина признаться, что ему не нужна сборная России.

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