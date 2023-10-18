Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карпина оправдали за провальную игру сборной России

Экс-игрок Масалитин заявил, что Карпин смотрел проявивших себя футболистов

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что тренерский штаб национальной российской команды во главе с Валерием Карпиным на сборах просто просматривал футболистов и дал всем игрокам принять участие в матчах.

«Всех посмотрели, всем дали играть. Это же хорошо! Просто когда в клубе играешь, можешь позволить больше, ты больше раскован, знаешь все задачи, все тренировки, все требования. А тут все по-новому — привычных партнеров нет, тренер другой. Понятно, все хотят выиграть, все хотят результата.

Понимаете, критиковать всегда легче, чем созидать. Собрались два состава: один бы получил максимальную нагрузку, а второй практически ничего. Съездили на сбор, показались там, получили экипировку и вернулись в клуб. Потренировались бы шаляй-валяй, потеряли бы игровой тонус. Кому было бы лучше? А штаб посмотрел проявивших себя людей, сделал определенные выводы. Все», — заявил Масалитин.

На октябрьском сборе футболисты под руководством Валерия Карпина сыграли два матча: с Камеруном (1:0) и с Кенией (2:2).

Ранее Евгений Ловчев призвал Карпина признаться, что ему не нужна сборная России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий