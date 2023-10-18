Карпина оправдали за провальную игру сборной России

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что тренерский штаб национальной российской команды во главе с Валерием Карпиным на сборах просто просматривал футболистов и дал всем игрокам принять участие в матчах.

«Всех посмотрели, всем дали играть. Это же хорошо! Просто когда в клубе играешь, можешь позволить больше, ты больше раскован, знаешь все задачи, все тренировки, все требования. А тут все по-новому — привычных партнеров нет, тренер другой. Понятно, все хотят выиграть, все хотят результата.

Понимаете, критиковать всегда легче, чем созидать. Собрались два состава: один бы получил максимальную нагрузку, а второй практически ничего. Съездили на сбор, показались там, получили экипировку и вернулись в клуб. Потренировались бы шаляй-валяй, потеряли бы игровой тонус. Кому было бы лучше? А штаб посмотрел проявивших себя людей, сделал определенные выводы. Все», — заявил Масалитин.

На октябрьском сборе футболисты под руководством Валерия Карпина сыграли два матча: с Камеруном (1:0) и с Кенией (2:2).

Ранее Евгений Ловчев призвал Карпина признаться, что ему не нужна сборная России.