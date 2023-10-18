Ветеран «Спартака» о сборной России: с чего мы взяли, что будем обыгрывать всех 10:0?

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» после ничьей сборных России и Кении заявил, что необходимо находиться в реальности и не ждать от российских футболистов больших побед.

«С чего мы взяли, что мы будем всех обыгрывать по 5:0, по 10:0? Откуда это? Да, Кении, может, когда-то забивали и пять, и десять. А сейчас это обученная, скоростная команда. Там есть такие бегуны, которые убежали бы на раз-два ото всех — и не только от нашей сборной, но и от европейских.

Что эти матчи решали? Да, игра не получилась, много было невынужденных потерь, играли медленно. Ну темп у нас такой, кто будет футболистов обучать другому? Как команда играет, так тренерский штаб и смотрит. Вот они хотели покатать мяч, так они его и покатали. Продолжения нет, а вышли на замену в матче другие люди, так сразу какие-то моменты появились, давление пошло. Это не кошмар, надо просто находиться в действительности», — заявил Масалитин.

На октябрьском сборе футболисты под руководством Валерия Карпина сыграли два матча: с Камеруном (1:0) и с Кенией (2:2).

Ранее Евгений Ловчев призвал Карпина признаться, что ему не нужна сборная России.