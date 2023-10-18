Овечкина назвали ледоколом

Заслуженный тренер России Юрий Новиков назвал хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина символом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Слава Овечкина в том, что он выходит на лед, не жалея себя, и показывает пример другим хоккеистам. Александр – символ НХЛ. Он дает надежду всем великим хоккеистам, которые хотят играть долго. Конечно, везде есть критики. Стоит оступиться – и в тебя полетят шайбы и камни. Но перед Овечкиным надо снимать шляпу.

Овечкин – ледокол, который пробивает толщу льда. А за ним плывут кораблики. Овечкин разбивает хоккейные льды и является для всех примером. Сегодня важно не то, как он сыграл, а то, что он вышел на площадку», — заявил Новиков.

Овечкин не смог набрать ни одного результативного балла за два стартовых матча сезона-2023/23 НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее «Вашингтон» установил антирекорд посещаемости.