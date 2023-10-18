Отстранение Соболева назвали следствием того, что «внутри «Спартака» не все хорошо»

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» высказался о конфликте главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с нападающим команды Александром Соболевым, а также отметил, что происходящее внутри команды сильно сказывается на результатах клуба.

Масалитин, говоря о том, что Абаскаль отстранил Соболева из-за систематического пропуска завтраков с командой, заявил, что не может судить о произошедшем, поскольку нужно знать обстановку, понимать, почему футболист так поступает.

«Если игрок, допустим, пропускает завтрак ради того, чтобы выспаться, хорошо подготовиться к тренировке или матчу, то это только идет на пользу ему и команде. Если он игнорирует не по командным интересам, а по своим, то есть ставит себя против команды, мол, я не хочу это делать, и нарушает дисциплину, то у тренерского состава появляются вопросы.

Но опять же: это надо знать ситуацию изнутри, а кого-то осуждать, выяснять, кто прав... Нет, это внутренняя кухня. Но то, что в «Спартаке» что-то происходит, — это видно. Не все так хорошо внутри команды, поэтому такой нестабильный результат», — заявил Масалитин.

«Спартак» после 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает шестое место, имея в активе 17 баллов, что на 10 очков меньше, чем у лидирующего «Краснодара».

Ранее отстраненного игрока «Спартака» назвали неадекватным.