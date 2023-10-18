Названа причина, из-за которой Туктамышева отказалась соревноваться

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт в комментарии «Газете.Ru» заявила, что отсутствие мотивации могло стать решающим фактором, из-за которого ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева решила пропустить соревновательный сезон-2023/24.

«Елизавета была примером для многих девочек в связи с последней тенденцией женского одиночного катания, с тем, во сколько лет заканчивают кататься девушки. Она была ярким примером, что можно кататься, будучи намного старше. Я думаю, многие девушки потеряют своего кумира, того, на кого можно равняться. Но с другой стороны, она еще не заявляла о завершении своей карьеры, поэтому я думаю, что об этом преждевременно говорить. Я надеюсь, что пропуск сезона не ставит точку в ее карьере.

Я не могу сказать, что было бы [в новом сезоне], это спорт, это фигурное катание, все происходит на льду, а лед скользкий. Понятное дело, что у ее соперниц больше более сложных элементов, но их еще нужно сделать чистыми на соревнованиях. Насколько они будут с этим справляться — не знаю. Но, конечно, хотелось бы видеть чистые прокаты, чего я всем и желаю. Но иногда более простой контент, но выполненный более чисто — это путь к медалям. Я думаю, что так и есть, [что причиной такого решения стала потеря мотивации]. Я последние годы поражалась тому, где она берет мотивацию. Но, видимо, всему приходит конец. Может, она устала, захотела передышки. Но я думаю, если она решит продолжать свою карьеру, она сможет найти мотивацию, а этот сезон не окажется завершающим», — заявила Гербольдт.

24 декабря Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла). Также в минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

В 2022 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство.

Ранее Туктамышева сообщала, что точно выступит на этапах Гран-при России в сезоне 2023/24. Первый этап прошел в Уфе 15 октября.