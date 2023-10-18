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Экс-игрок «Зенита» пожалел, что от Дзюбы не избавились раньше

Экс-футболист Угаров: от Ерохина, как и от Дзюбы, надо было раньше избавляться

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров считает, что Александр Ерохин засиделся в петербургской команде. Об этом он заявил «Спорт уик-энд».

«Некоторым футболистам уже приелось находиться в «Зените» и все время выигрывать. А кому-то просто — сидеть в запасе, выходя на две-три минуты. В «Зените» немного запоздал момент, когда следовало резко поменять состав... Тот же Ерохин. Он, наверное, хороший футболист, но засиделся здесь. И от Дзюбы, как я говорил, надо было раньше избавляться, отправлять в другой клуб», — сказал Угаров.

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. Сейчас он не является игроком стартового состава. Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», который все это время тренировал Семак. В составе клуба нападающий несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 20 очков, занимает третье место в турнирной таблице. На одно очко больше у «Крыльев Советов». Лидирует «Краснодар» (27 очков).

Ранее российский боец пожаловался на «копеечную» зарплату по сравнению с футболистом «Зенита».

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