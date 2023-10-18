Тренер «Амура» будет любыми способами защищать запрыгнувшего на машину Хохлачева

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, что клуб не наказывал нападающего Александра Хохлачева, который запрыгнул на чужой автомобиль. Слова тренера передает пресс-служба «Трактора».

«Его никто и не наказывал. Бывают ошибки у людей. Ничего страшного в этом нет. Нормальный человек адекватно это воспримет и больше пользы принесет. Мы своих не бросаем. Если какие-то будут поползновения в сторону Александра, я буду защищать его любыми способами», — сказал Мартемьянов.

В ночь на 15 октября Александр Хохлачев, который после поражения от казанского «Ак Барса» (2:3 в овертайме) отправился на прогулку в компании одноклубников Виктора Балдаева и Вячеслава Грецкого, запрыгнул на капот чужого автомобиля, а затем прошелся по крыше машины. Видео инцидента, снятое на видеорегистратор, опубликовал Telegram-канал 112.

16 октября появилась информация о том, что клуб оштрафовал нападающего на месячную зарплату, которая составляет порядка 6,5 млн рублей, и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».

17 октября «Амур» одержал победу над «Трактором». Хохлачев забросил первую шайбу хабаровчан.

Ранее Хохлачев объяснил свой поступок.