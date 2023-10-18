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Черчесов в 2002 году предвидел, что станет главным тренером сборной России

Тренер Кержаков: Черчесов в 2002 году предвидел, что возглавит сборную России

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Reuters

Главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков заявил, что российский специалист Станислав Черчесов в 2002 году заявил ему, что станет наставником сборной России. Слова Кержакова передает «Спорт-Экспресс».

«За день до отлета с ЧМ-2002 он разговаривал с Лешей Смертиным, а мы с тем в одном номере жили. Он подзывает: «Иди сюда!» И проводит мне лекцию на полчаса. В ее итоге и сказал, что будет тренировать сборную. Правда, по его прогнозам, это должно было случиться раньше — в 2010 году», — сказал Кержаков.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии, которая в итоге дошла до финала. На европейском первенстве — 2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.

Ранее Черчесов рассказал, как отдыхает от работы.

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