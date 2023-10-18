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Боец ММА будет выходить на поединки UFC с флагом России

Боец Вартянян заявил о намерении выйти на бой UFC с флагами России и Армении

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eduard_vartanyan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский боец смешанного стиля (ММА) Эдуард Вартанян заявил, что собирается выходить с флагами России и Армении на поединки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова Вартаняна передает «Спорт-Экспресс».

«В UFC на бои я буду выходить с российским и армянским флагами. Я родился в Ереване. Да, всю сознательную жизнь я прожил в России. У меня матушка русская — коренная москвичка. Прабабушка — москвичка», — сказал Вартанян.

В октябре глава UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить в октагон под своими флагами.

В профессиональной карьере ММА уроженец Еревана Вартанян провел 29 поединков, в которых одержал 25 побед и потерпел четыре поражения. 16 июня он победил казахстанского бойца Артема Резникова техническим нокаутом на турнире ACA-159.

Вартанян является первым временным чемпионом в истории ACA. В 2014 году он стал обладателем Кубка мира по боевому самбо. Он является членом команды Lion Heart.

Ранее девушка-боец UFC вышла на поединок с флагом России.

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