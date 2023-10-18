Экс-глава РФС заявил, что Карпин ищет пути отхода из сборной России

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Юрий Заварзин раскритиковал главного тренера национальной команды Валерия Карпина по итогам октябрьских товарищеских матчей. Слова Заварзина передает «Советский спорт».

«Карпин, похоже, начинает искать пути отхода, вы что, не видите? Тот факт, что он совмещает работу, в «Ростове» не получается, а это на него давит. Он заявил, что если Россию вернут к международным матчам, то он откажется от совмещения в пользу сборной. Карпину надо определиться с чем-то одним», — сказал Заварзин.

12 октября сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий ЦСКА Федор Чалов.

16 октября сборная России сыграла вничью с Кенией со счетом 2:2. Забитыми голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков. Россияне смогли сравнять счет лишь на 89-й минуте матча. В этом матче Карпин выпустил на поле лишь одного игрока (Дмитрия Баринова), который выходил в основном составе в предыдущем матче.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские игры.

Ранее в Госдуме признались, что хотели, чтобы Камерун забил России.