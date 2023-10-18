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Первый чеченский игрок в КХЛ рассказал о запрете на строительство арены в его регионе

Чеченский нападающий Раисов заявил, что в его регионе хоккей развивается несерьезно

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Тwitter.com/khl

Первый чеченский игрок в КХЛ, выступавший за столичное «Динамо» Аслан Раисов рассказал Legalbet о развитии хоккея на Кавказе.

«Интересен ли хоккей в Чечне? В нашем регионе бывает всплесками. Несколько лет назад хотели начать строительство ледового дворца, закладывали капсулу. Но, к сожалению, все свелось на нет, если не ошибаюсь, в этом месте запретили крупную стройку, потому что рядом водная акватория. Пока хоккей серьезно не развивается в Чечне, но я очень надеюсь, что все впереди и готов помогать всем, чем смогу», — сказал Раисов.

Раисов выступал за московское «Динамо» в сезоне-2018/2019. Сейчас чеченец играет за белорусский клуб «Юность-Минск». В КХЛ он провел 13 матчей, в которых ему удалось забросить одну шайбу и сделать три результативные передачи. В текущем сезоне чемпионата Белоруссии Раисов сыграл в 33 матчах, в которых забил девять голов и отдал 16 голевых передач.

Ранее российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что старается быть серьезнее после скандальных слов о патриархе Кирилле.

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