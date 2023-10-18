Сборная Украины по футболу оказалась выше Италии в группе отбора на Евро-2024

Сборная Украины встречалась с национальной командой Мальты в рамках восьмого тура отбора на Евро-2024. Встреча, прошедшая на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта), завершилась победой украинской команды со счетом 3:1.

На 13-й минуте счет открыл игрок сборной Мальты Пол Мбонг. Полузащитник мальтийской команды Райан Камензули переправил мяч в свои ворота на 38-й минуте. Под занавес первой половины матча нападающий сборной Украины Артем Довбик реализовал 11-метровый удар. Точку в матче на 85-й минуте поставил игрок «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик.

Таким образом, сборная Украины поднялась на второе место в турнирной таблице группы C, имея в активе 13 очков. Украина вытеснила команду Италии на третью строчку. Итальянские футболисты заработали 10 баллов, но имеют один матч в запасе. Мальта замыкает турнирную таблицу, не набрав очков. Мальтийцы пропустили 18 мячей за семь игр, забив лишь два.

20 ноября сборная Украины встретится с Италией. Мальта 17 ноября сыграет с Англией, которая обеспечила себе выход на чемпионат Европы.

Накануне Англия обыграла Италию.