Англия обыграла Италию и досрочно вышла на Евро-2024

На стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялся матч восьмого тура отбора на чемпионат Европы 2024 года между сборными Англии и Италии. Встреча завершилась победой англичан со счетом 3:1.

Счет на 15-й минуте открыл нападающий сборной Италии Джанлука Скамакка. На 32-й минуте форвард английской команды Гарри Кейн реализовал 11-метровый удар, который был назначен в результате фола на полузащитнике сборной Англии Джуде Беллингеме. На 57-й минуте Маркус Рашфорд вывел хозяев вперед, а на 77-й минуте Кейн оформил дубль и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, Англия досрочно вышла на Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта возглавляют турнирную таблицу группы C, набрав 16 очков за шесть матчей. Итальянцы опустились на третью строчку, заработав 10 баллов по итогам шести встреч. Второе место занимает набравшая за семь матчей 13 очков сборная Украины. На чемпионат Европы выходят команды, занявшие два первых места в группе.

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