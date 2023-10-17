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Тренер сборной Афганистана добивался проигрыша своей команды в отборе к ЧМ

Сборная Афганистана сумела без тренера выйти в отборочный турнир ЧМ-2026

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Wikimedia Commons

Сборная Афганистана по футболу без тренера обыграла команду Монголии в квалификации ЧМ-2026. Футболисты отказались работать под руководством тренера Абдуллы Аль-Мутайри, вышли на поле и одержали победу со счетом 1:0. Об этом сообщает BNN.

Как утверждает источник, капитан афганской сборной озвучил мнение нескольких игроков команды тренеру, заявив, что те отказываются от тренировок под его руководством. Также футболисты не хотели, чтобы Аль-Мутайри руководил сборной и находился на скамейке запасных. Сообщается, что игроки неоднократно жаловались в местную федерацию на своего наставника, но меры приняты не были.

После очередного конфликта Аль-Мутайри отказался заполнять заявку на матч и собирался добиться технического поражения для сборной Афганистана. Футболисты смогли вовремя заполнить и отправить документ, что позволило им принять участие в игре.

С весны 2022 года сборная России не участвует в международных турнирах и проводит только товарищеские встречи. В октября россияне обыграли Камерун и сыграли вничью с Кенией.

Ранее результат игры сборной России против Кении не стали называть позорным.

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