Тренер медийного футбольного клуба рассказал о значении стандартов в матче Англии с Италией

В прошлом профессиональный футболист, а сейчас главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что не будет пытаться почерпнуть из матча Англия – Италия какие-то интересные розыгрыши для своей команды, но отметил, что стандартные положения могут решить исход этого матча.

«Не сказать, что я прямо слежу за стандартами. Но есть понимание, что на таком высоком уровне, когда противодействующие команды плюс-минус равны, стандарты выходят на первый план. Такие команды, как Англия и Италия – это сборные, которые стандарты пытаются использовать максимально полезно для себя. Будет интересно посмотреть, кто из них сможет сделать это лучше», — подчеркнул Курбанов.

Англия примет Италию на «Уэмбли» 17 октября в матче группы С отборочного цикла к чемпионату Европы – 2024. В данный момент англичане занимают первое место с 13 очкам, а их соперник отстает на три балла. Те же десять очков набрала и сборная Украины, но она провела на одну встречу больше.

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