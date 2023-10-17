Экс-футболист сборной России рассказал, что поможет Украине опередить Италию в отборе на Евро

Известный в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что для сборной Украины очень важна победа Англии над Италией в отборочном матче к чемпионату Европы.

«Для Украины очень важно, чтобы победила Англия, безусловно. В футболе все может быть, все зависит где-то от везения, удача должна сопутствовать. Если брать борьбу Италии с Украиной, то тут уже у Италии преимущество в классе. Ее состав представлен более статусными футболистами. Но мы видели, что та же Украина все равно цепляется в каждом матче. Для итальянцев сейчас будут тяжелые матчи в концовке: Англия, Северная Македония, Украина», — отметил Деменко.

Англия на данный момент лидирует в группе С, набрав 13 очков за пять игр. У Италии второе место и на три балла меньше, а Украина располагается на третьей строчке, также имея десять очков, но проведя на одну встречу больше итальянцев. Англия примет сборную Италии 17 октября на «Уэмбли».

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