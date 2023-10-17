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Экс-футболист сборной России рассказал, что поможет Украине опередить Италию в отборе на Евро

Бывший футболист Деменко: для Украины очень важно, чтобы Англия обыграла Италию

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Claudia Greco/Reuters

Известный в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что для сборной Украины очень важна победа Англии над Италией в отборочном матче к чемпионату Европы.

«Для Украины очень важно, чтобы победила Англия, безусловно. В футболе все может быть, все зависит где-то от везения, удача должна сопутствовать. Если брать борьбу Италии с Украиной, то тут уже у Италии преимущество в классе. Ее состав представлен более статусными футболистами. Но мы видели, что та же Украина все равно цепляется в каждом матче. Для итальянцев сейчас будут тяжелые матчи в концовке: Англия, Северная Македония, Украина», — отметил Деменко.

Англия на данный момент лидирует в группе С, набрав 13 очков за пять игр. У Италии второе место и на три балла меньше, а Украина располагается на третьей строчке, также имея десять очков, но проведя на одну встречу больше итальянцев. Англия примет сборную Италии 17 октября на «Уэмбли».

Ранее капитану «Спартака» Георгию Джикии посоветовали прибавить в скорости.

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