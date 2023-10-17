Бывший футболист: скандал со ставками повлияет на состояние итальянцев в матче с Англией

Бывший профессиональный футболист, а ныне главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» выделил атакующий потенциал сборных Англии и Италии, а также поделился ожиданиями и дал прогноз на матч этих команд в отборочном турнире к чемпионату Европы.

«Две очень интересные сборные. Можно увидеть, если поднимать статистику матчей, что и та, и другая наносят очень много ударов по воротам. Команды атакующие. Единственное, у Англии очень много футболистов пропустят эту игру. У итальянцев будут пропускать матч лидеры, плюс у них эта история со скандалом, безусловно, оставит какой-то отпечаток на команде с точки зрения психологии, потому что это все-таки такой резонансный момент. Надо учитывать, что у Англии в шикарнейшей форме находится Беллингем – один из лидеров команды. Он демонстрирует свои способности на очень высоком уровне. Также и в целом команда очень динамичная, быстрая, забила даже побольше итальянцев. А Италия тоже отошла от традиционного для нее оборонительного футбола. Это молодая, озорная команда. Боевитая. Но при этом почему-то мне кажется, что на данный момент Англия сбалансированнее и выглядит посильнее на групповом этапе в атаке. Хоть я и болею за Италию с самого детства, думаю, в этом матче будет либо ничья, либо победа сборной Англии», — считает Курбанов.

Сборная Англии лидирует в отборочной группе С, набрав 13 очков в пяти матчах. Итальянцы занимают второе место с десятью баллами. Несколько игроков этой команды являются фигурантами дела об участии в ставках на матчи Серии А, что запрещено для профессиональных футболистов.

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