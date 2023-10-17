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Бывший игрок сборной России предсказал счет в матче Англии с Италией

Экс-футболист Деменко: Англия выглядит гораздо сильнее Италии, но будет ничья

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Daniele Mascolo/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, проведший два матча за национальную сборную России, поделился в комментарии для «Газеты.Ru» своими ожиданиями от центрального матча отборочного турнира к чемпионату Европы в группе С между Англией и Италией. По его мнению, важнейшим фактором станет первый гол, и, если он окажется на счету хозяев, итальянцы вряд ли смогут добиться положительного результата.

«Жду тяжелый матч что для Англии, что для Италии, которая к тому же играет на выезде. Здесь, конечно, очень многое будет зависеть от итальянцев. Если они первыми забьют, то англичане столкнутся с проблемами. Хотя Англия выглядит гораздо сильнее и поинтереснее. Но в таких матчах, где играют такие звезды, может произойти все что угодно. Для итальянцев важно забить первыми. Если они пропустят, им станет намного сложнее. Посмотрим, но мне кажется, что будет ничейный счет — 1:1», — сказал Деменко.

Сборная Англии лидирует в группе С с 13 очками после пяти матчей, у итальянцев в активе есть 10 баллов за те же пять встреч, а занимающая третье место национальная команда Украины набрала 10 очков за шесть игр. В выездной игре первого круга Англия на выезде выиграла у Италии со счетом 2:1.

Ранее главному тренеру Валерию Карпину посоветовали определиться с составом сборной России.

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