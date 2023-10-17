Кержаков назвал лучшего тренера в своей карьере

Наставник «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, что тренерство изменило его взгляд на некоторые вещи в футболе. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Кого считаю лучшим тренером? Всегда за рамки вывожу Юрия Морозова, потому что он дал мне путь в большой футбол. Если же анализировать тех, с кем работал, уже будучи взрослым игроком, то в клубном футболе это Лучано Спаллетти. Отзывался о нем не лучшим образом? Став тренером, пересмотрел взгляд на его поступки. Тогда мне казалось двуличием его отношение к Халку и к другим футболистам. Но он понимал, что к каждому нужен свой подход», — сказал Кержаков.

Кержаков играл за «Зенит» с 2010 по 2017 год, а Спаллетти был наставником петербургской команды с 2009 по 2014 год. Под его руководством сине-бело-голубые дважды выиграли чемпионат России и по разу Кубок и Суперкубок страны.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 10 матчах высшей лиги Сербии.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

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