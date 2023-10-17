Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кержаков назвал лучшего тренера в своей карьере

Кержаков заявил, что пересмотрел взгляд на поступки Спаллетти, став тренером

close
100%
Александр Вильф/Владимир Астапкович/РИА Новости

Наставник «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, что тренерство изменило его взгляд на некоторые вещи в футболе. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Кого считаю лучшим тренером? Всегда за рамки вывожу Юрия Морозова, потому что он дал мне путь в большой футбол. Если же анализировать тех, с кем работал, уже будучи взрослым игроком, то в клубном футболе это Лучано Спаллетти. Отзывался о нем не лучшим образом? Став тренером, пересмотрел взгляд на его поступки. Тогда мне казалось двуличием его отношение к Халку и к другим футболистам. Но он понимал, что к каждому нужен свой подход», — сказал Кержаков.

Кержаков играл за «Зенит» с 2010 по 2017 год, а Спаллетти был наставником петербургской команды с 2009 по 2014 год. Под его руководством сине-бело-голубые дважды выиграли чемпионат России и по разу Кубок и Суперкубок страны.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 10 матчах высшей лиги Сербии.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее Кержаков объяснил нелюбовь Мостового к тренерам.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий