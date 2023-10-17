Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российскую гимнастку обвинили в отсутствии «большого ума»

Тренер Родионенко: Мельникова не имеет права судить об уровне гимнастики в России

close
100%
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко вступила в заочный спор с гимнасткой Ангелиной Мельниковой по поводу уровня российских спортсменок. Ее слова передает РИА Новости.

«Я скептически отношусь к ее комментарию. Не думаю, что Ангелина имеет право судить о состоянии гимнастики в России и говорить о том, кто может претендовать на призовые места. У нас достаточно конкуренции, неслучайно на Кубке России Ангелина была лишь третьей. Такие комментарии не от большого ума. Мы олимпийские чемпионы в командных соревнованиях. Это особая победа и это о многом говорит», — сказала Родионенко.

В своем недавнем интервью Мельникова заявила о невысоком уровне соревнований в России, которая находится в изоляции от мирового спорта.

На заседании исполкома Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта 2023 года рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

В июле 2023 года Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) решил допустить представителей России и Белоруссии при условии, что те должны будут соответствовать определенным правилам, которые пока еще не были опубликованы.

Ранее Родионенко назвала безобразием выступление американки Байлз.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий