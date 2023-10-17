Российскую гимнастку обвинили в отсутствии «большого ума»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко вступила в заочный спор с гимнасткой Ангелиной Мельниковой по поводу уровня российских спортсменок. Ее слова передает РИА Новости.

«Я скептически отношусь к ее комментарию. Не думаю, что Ангелина имеет право судить о состоянии гимнастики в России и говорить о том, кто может претендовать на призовые места. У нас достаточно конкуренции, неслучайно на Кубке России Ангелина была лишь третьей. Такие комментарии не от большого ума. Мы олимпийские чемпионы в командных соревнованиях. Это особая победа и это о многом говорит», — сказала Родионенко.

В своем недавнем интервью Мельникова заявила о невысоком уровне соревнований в России, которая находится в изоляции от мирового спорта.

На заседании исполкома Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта 2023 года рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

В июле 2023 года Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) решил допустить представителей России и Белоруссии при условии, что те должны будут соответствовать определенным правилам, которые пока еще не были опубликованы.

Ранее Родионенко назвала безобразием выступление американки Байлз.