Осужденного по делу об убийстве российского биатлониста выпустили на свободу

Один из участников убийства красноярского биатлониста Дмитрия Сисигина вышел на свободу. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Сергей Шмелев, который был одним из участников убийства Сисигина, рассказал «Борусу», что освободился из колонии. Также он отметил, что сожалеет о содеянном и планирует писать книгу об инциденте, в которой расскажет всю правду.

В 2019 году Шмелев вместе со своим знакомым Андреем Шиловым до смерти избили мастера спорта по биатлону Дмитрия Сисигина. Они поссорились со спортсменом по телефону и приехали к нему домой разбираться, где избили его прямо на лестничной клетке, а затем продолжили насильственные действия в квартире погибшего. Биатлонист сначала впал в кому, а через 22 дня скончался. Шмелев и Шилов получили по 14,5 года лишения свободы. Кроме того, суд обязал с обвиненных взыскать ущерб в рамках гражданского иска на сумму 5,4 млн рублей. Как сообщает «Борус», Андрей Шилов — сын экс-судьи Емельяновского суда, продолжает находиться в колонии.

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