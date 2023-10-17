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Кафельников посоветовал Касаткиной уйти из тенниса

Кафельников о словах теннисистки Касаткиной: никто с кнутом не заставляет играть

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РИА Новости

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников считает, что Дарья Касаткина должна закончить карьеру, если не готова к постоянным перелетам. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Ее кто-то принудительно заставляет заниматься теннисом? Если Дарья не готова к такому, то пусть заканчивает карьеру. Кому сейчас легко? В моей карьере тоже бывали разные ситуации, но не буду углубляться в 30-летнюю историю. Я уже и не помню, как справлялся. Но Дарью же никто с кнутом не заставляет играть. В конце концов, она получает очень большие призовые», — сказал Кафельников.

В своем недавнем интервью Касаткина, используя ненормативную лексику, пожаловалась на усталость из-за постоянных перелетов и переездов между турами.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Дарья Касаткина является лучшей из россиянок и занимает 11-е место, имея в активе 2915 очков. Продолжает лидировать представительница Белоруссии Арина Соболенко, набравшая 9381 очко. Следом за ней расположилась польская теннисистка Ига Свентек (8545). Тройку лидеров замыкает американка Кори Гауфф (6455).

Ранее экс-вторая ракетка мира призналась, что не удивилась вылету Касаткиной с US Open.

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