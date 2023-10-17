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К сборной России пообещали относиться построже

Экс-игрок «Спартака» Кечинов заявил, что игра с Кенией добавила ложку дегтя

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что октябрьский сбор национальной команды можно назвать позитивным, несмотря на ничью в матче со сборной Кении.

«Игра с Кенией добавила ложки дегтя, но игра с Камеруном была великолепной и в плане эмоций, и по игре. Думаю, что болельщики были довольны, в последнее время у нас не было таких матчей, где такая вывеска, в соперниках участник ЧМ-2022. Если бы победили Кению, то сбор можно было бы оценивать на пять, болельщики были бы счасливы, но ничего страшного не произошло. Мы видели дебют четверых игроков, поэтому все впереди. Рано или поздно наступит момент, когда нас допустят до официальных соревнований, вот тогда будем строже оценивать игру национальной сборной», — заявил Кечинов.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главному тренеру Валерию Карпину посоветовали определиться с составом сборной России.

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Футбол. Чемпионат России
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