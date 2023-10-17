Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Карпину посоветовали определиться с составом сборной России

Экс-игрок Булыкин посоветовал Карпину определиться с составом сборной России

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» после товарищеского матча между сборными России и Кении заявил, что хотел бы видеть другой подход при формировании национальной команды от главного тренера Валерия Карпина.

По его словам, 52-летнему специалисту стоит сформировать определенный костяк, вокруг которого бы строилась игра.

«Два матча — два разных состава, постоянно разные футболисты, наверняка это сказывается на уровне сборной, на ее игре. Хотелось бы, чтобы было как в старые добрые времена, когда сборная имела четкий костяк, выходила молодежь, кого-то меняла, и все ждали положительной игры. Конечно, товарищеские игры накладывают свой отпечаток, отсутствие мотивации влияют на игру, но когда ты выходишь в майке сборной, то ты должен делать все, чтобы страна гордилась тобой, а не чтобы после игры порцию критики выслушивать и про себя самого, и про сборную в общем, и про уровень футбола в нашей стране», — заявил Булыкин.

Игра между сборными России и Кении прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что играющий в Италии Алексей Миранчук не выделялся в матче с Кенией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий