Карпину посоветовали определиться с составом сборной России

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» после товарищеского матча между сборными России и Кении заявил, что хотел бы видеть другой подход при формировании национальной команды от главного тренера Валерия Карпина.

По его словам, 52-летнему специалисту стоит сформировать определенный костяк, вокруг которого бы строилась игра.

«Два матча — два разных состава, постоянно разные футболисты, наверняка это сказывается на уровне сборной, на ее игре. Хотелось бы, чтобы было как в старые добрые времена, когда сборная имела четкий костяк, выходила молодежь, кого-то меняла, и все ждали положительной игры. Конечно, товарищеские игры накладывают свой отпечаток, отсутствие мотивации влияют на игру, но когда ты выходишь в майке сборной, то ты должен делать все, чтобы страна гордилась тобой, а не чтобы после игры порцию критики выслушивать и про себя самого, и про сборную в общем, и про уровень футбола в нашей стране», — заявил Булыкин.

Игра между сборными России и Кении прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что играющий в Италии Алексей Миранчук не выделялся в матче с Кенией.