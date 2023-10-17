Таджикский вратарь поругался с Криштиану Роналду на русском языке

Голкипер футбольного клуба «Истиклол» из Таджикистана Рустам Ятимов рассказал о ссоре с португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время матча азиатской Лиги чемпионов. Слова Ятимова передает «Чемпионат».

«Роналду немного начал нервничать из-за того, что мы затягивали игру. Мы начали ругаться друг на друга. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошел сербский и английский. Но после мы обнялись, пообщались и продолжили играть», — сказал Ятимов.

Матч прошел 2 октября и завершился победой «Аль-Насра» со счетом 3:1. Роналду отметился одним забитым мячом.

Роналду провел 979 матчей во всех турнирах за клубную карьеру, забил 726 мячей и записал на свой счет 231 результативную передачу. В составе сборной Португалии он вышел на поле 202 раза, забил 125 мяча и отдал 44 передачи.

13 октября Роналду в составе сборной Португалии обыграл в отборочном матче чемпионата Европы национальную команду Словакии (3:2). 38-летний футболист отметился дублем. Благодаря этой победе португальцы досрочно вышли на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что на Криштиану Роналду напал фанат.