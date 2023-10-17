Футболист сборной Бельгии об убийстве шведских болельщиков: худшее еще впереди

Защитник сборной Бельгии Тома Менье в социальной сети X прокомментировал убийство болельщиков сборной Швеции.

«И худшее, несомненно, еще впереди. Давайте помолимся за жертв и людей, на которых плохо повлияло неправильное религиозное учение. Да поможет им бог вернуться на правильный путь», — написал Менье.

Вечером в понедельник, 16 октября, во время матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 между сборными Бельгии и Швеции в Брюсселе неизвестный открыл огонь, двое болельщиков сборной Швеции погибли, еще один был ранен. Уровень террористической угрозы в Брюсселе был повышен до 4 — «серьезная и неизбежная угроза», в остальных регионах страны он составлял 3.

Прокуратура продолжает расследование. Федеральный прокурор страны обращал внимание, что нет никаких доказательств того, что нападавший мог иметь какое-либо отношение к конфликту на Ближнем Востоке. Установлено, что подозреваемым мог быть 45-летний выходец из Туниса, который просил политическое убежища в Бельгии в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Швеции инициировал остановку матча с Бельгией из-за убийства болельщиков.