Футбольный эксперт: Кения могла забить России больше двух мячей

Футбольный эксперт Алексей Петрушин заявил, что сборная Кении имела шансы забить третий мяч в товарищеском матче против сборной России, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мы первыми забили. Но потом что-то сломалось. А что получилось — мы увидели. Мы ведь и третий мяч могли пропустить во втором тайме при счете 1:2, когда кенийский футболист вышел один на один», — сказал Петрушин.

Игра прошла в Турции на стадионе «Титаник Мардан» и завершилась со счетом 2:2. В составе африканской команды голами отметились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (37-я). У россиян мячи на счету Александра Соболева (8-я) и Ивана Облякова (89-я).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее российский специалист заявил, что у России отсутствовала игра в матче с Кенией.