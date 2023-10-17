Бензема обвинили в сотрудничестве с ХАМАС

Французский политик Надин Морано, выступая на телеканале C News, назвал бывшего нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема агентом пропаганды ХАМАС.

В своих соцсетях Бензема опубликовал пост, в котором поддержал жителей Газы после бомбардировки Израиля.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после атаки палестинского движения ХАМАС.

6 июня Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад». Соглашение действует до 2026 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. Мадридский клуб по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании. В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

В чемпионате Саудовской Аравии Бензема провел семь матчей, забив три мяча.

Ранее отец израильского солдата обратился к Лионелю Месси.