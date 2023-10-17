Тренер сборной Швеции об убийстве шведских фанатов: в каком, черт возьми, мире мы живем?

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон прокомментировал новость о террористическом акте перед отборочным матчем против сборной Бельгии, в котором были убиты два шведских фаната, назвав преступление отвратительным, передает Fotbollskanalen.

Наставник заявил, что ему становится грустно от подобных новостей, а также рассказал, что думает о пострадавших и их родственниках.

«Это чрезвычайно трагично. В каком мире мы живем? В каком, черт возьми, мире мы живем?» — сказал Андерссон.

Издание Sudinfo сообщило, что 16 октября после семи часов вечера (20:00 мск) в Брюсселе неизвестный напал на шведских болельщиков. В результате по меньшей мере два человека погибли, несколько ранены.

Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города, напавший успел скрыться, его ищут. Кризисный центр также рекомендовал столичным жителям не выходить на улицу без необходимости.

Ранее матч Бельгии и Швеции прервали из-за убийства двух скандинавских фанатов.