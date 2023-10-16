Назван лучший тренер РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что его удивил «Краснодар» в первой трети Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился со Sport24.

«После трети сезона РПЛ все равно кажется предсказуемой. Но удивил своей стабильностью «Краснодар», который, в отличие от «Спартака», ЦСКА и «Зенита», играет с меньшими перепадами — они по праву занимают первое место. Их тренер Ивич — лучший специалист в чемпионате», — заявил Колосков.

После 11 туров РПЛ единолично лидирует «Краснодар». Команда Владимира Ивича не потерпела ни одного поражения (единственный клуб в сезоне с таким результатом), набрав 27 очков. На втором месте идут «Крылья Советов». У самарской команды на шесть очков меньше. Тройку лидеров замыкает петербургский «Зенит» (20 очков).

Сейчас в чемпионате пауза на матчи сборных. 12-й тур РПЛ стартует 21 октября игрой между «Оренбургом» и воронежским «Факелом». Стартовый свисток для команд прозвучит в 12.00 по московскому времени.

Ранее Колосков назвал лучшего футболиста РПЛ.