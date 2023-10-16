Российского хоккеиста назвали уважаемым человеком в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о шайбе форварда «Оттавы» Владимира Тарасенко в ворота «Тампы», которая стала для россиянина дебютной в составе канадской команды. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что рано говорить о том, нашел ли Тарасенко свою команду, а также заметил, что сложно оценивать его перспективы.

«На сегодняшний момент сложно оценивать перспективу. Володя – опытный игрок, с определенным стажем и возможностями, он пользуется уважением в НХЛ. Все его переходы, видимо, были связаны с какими-то внутренними моментами. А приход в любой новый коллектив — это всегда легкий стресс. Люди разные, по-разному все воспринимают. Но Володя — компанейский человек, коллективный, у него должно все получиться», — полагает Плющев.

Тарасенко летом 2023 года подписал однолетний контракт с «Оттавой Сенаторз». 14 октября Тарасенко отдал две результативные передачи в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:2).

В 2012 году Тарасенко перешел из петербургского СКА в «Сент-Луис Блюз» после того, как в 2010 году североамериканский клуб выбрал его под 16-м номером в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги. За «Блюз» Тарасенко выступал десять лет, после чего клуб обменял его в «Нью-Йорк Рейнджерс» в середине сезона-2022/23.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко забросил 18 шайб и сделал 32 голевые передачи в 69 встречах. 24 июня НХЛ составила топ лучших свободных агентов, Тарасенко был включен в этот список и попал в топ-15, оказавшись на 14-м месте.

Ранее Плющев заявил, что Хохлачев должен нести ответственность за прыжки на чужой машине.