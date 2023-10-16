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Сборная России по футболу назвала состав на матч с Кенией

Сборная России назвала стартовый состав на товарищеский матч с Кенией в Турции

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом на товарищеский матч с национальной командой Кении. Его публикует пресс-служба российской сборной.

Встреча пройдет в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Помазун, Адамов, Джикия, Евгеньев, Горшков, Фомин, Ан. Миранчук, Баринов, Ал. Миранчук, Мухин, Соболев.

Запасные: Сафонов, Лантратов, Глебов, Чалов, Обляков, Солдатенков, Макарчук, Пиняев, Волков, Харин, Сергеев, Сильянов, Кузяев.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Мостовой пошутил, что в Кении играют без бутс.

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