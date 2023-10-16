Юрист: хоккеист Хохлачев может оспорить штраф от клуба за прыжки на чужой машине

Юрист компании Sila International Lawyer Илья Чичеров рассказал о возможных последствиях поступка хоккеиста хабаровского «Амура» Александра Хохлачева, который запрыгнул на чужую машину. Специалист отметил, что штраф, уже наложенный на хоккеиста, определяется внутренним решением клуба. При этом Хохлачев может оспорить это наказание, если считает его неправомерным.

«Штраф как вид дисциплинарного взыскания действующим трудовым законодательством не предусмотрен. Однако, учитывая специфику спортивной деятельности, в различных видах спорта предусматривается возможность снижения вознаграждения игрокам в связи с определенными обстоятельствами.

Это достигается тем, что клуб может установить небольшой по размеру оклад (который выплачивается в любом случае), а оставшуюся часть клуб делает премией или надбавкой (например, за достижение высоких спортивных показателей, отсутствие нарушений и т.д.). Премиальная часть может быть гораздо больше оклада, очень частая практика в футболе, например.

В КХЛ приняты правила, поcвященные размеру вознаграждения хоккеиcтов: 60% от общей cуммы cоcтавляет оклад, 40% — премиальная чаcть. Здеcь широко применяютcя cтандартные формы трудовых договоров (требование регламента КХЛ): они также cодержат такое cоотношение. Однако мы можем только догадыватьcя, какой порядок выплаты премий cущеcтвует в ХК «Амур». Для этого нужно ознакомитьcя c положением о премировании и иными локальными актами клуба, что широкая общеcтвенноcть cделать не может, по понятным причинам.

Таким образом, скорее всего «Амур» говорит о лишении части премий, при этом, возможно, потребуется лишать Хохлачева премии несколько месяцев подряд, пока не накопится полная сумма месячного дохода.

Возможно, именно поэтому клуб сделал также заявление о возможности отмены штрафа — если хоккеист больше не будет совершать таких проступков, то дальше штрафовать его не будут. Данный вопрос находится в ведении клуба.

Однако, если хоккеист посчитает, что лишение премии является неправомерным, то он будет вправе обратиться в Комиссию по контрактным спорам КХЛ. Но, думаю, этого не произойдет», — заключил юрист.

В ночь на 15 октября Александр Хохлачев, который после поражения от казанского «Ак Барса» (2:3 в овертайме) отправился на прогулку в компании одноклубников Виктора Балдаева и Вячеслава Грецкого, запрыгнул на капот чужого автомобиля, а затем прошелся по крыше машины. Видео инцидента, снятое на видеорегистратор, опубликовал Telegram-канал 112.

16 октября клуб оштрафовал нападающего на месячную зарплату, которая составляет порядка 6,5 млн рублей, и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».

Ранее Чичеров объяснил, в каком случае Хохлачева могут дисквалифицировать.