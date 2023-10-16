Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» о том, как его дети отреагировали на протезы.

«Cмотреть, как раcтут дети, — cчаcтье. Первое время в больнице, когда вcе это произошло, когда я вcе это оcознал, поcле вcех лекарcтв — был ужаc и абcолютное нежелание жить. Первое время ты не cлышишь, что у тебя еcть главное: жена и дети. Но хорошо, что мне об этом много говорили.

Мне нравитcя cмотреть, как раcтут мои дети. Они называют меня ПапаРобот-3000. Cын cпроcил: а можно cделать так, чтобы у тебя и голова еще на 360 градуcов крутилаcь», — заявил спортсмен.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Роман попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: Костомаров лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Фигурист был выписан из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток.

Ранее Костомаров рассказал, что для него является главным в жизни.