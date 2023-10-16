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На новой банкноте изображен стадион клуба РПЛ

Банк России выпустил новую банкноту, на которой изображен стадион «Пари НН»

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Банк России

Банк России выпустил новую банкноту номиналом 1000 рублей, на которой изображен стадион клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород».

16 октября Банк России представил обновленные банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей. Посвященная Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу банкнота в 1000 рублей сохранила привычную зелено-голубую цветовую палитру. На лицевой стороне купюры изображены Никольская башня Нижегородского кремля и стадион «Нижний Новгород».

Стадион был официально открыт 15 апреля 2018 года, его вместимость составляет 45 тысяч зрителей. На этой арене проводились игры группового этапа чемпионата мира — 2018 и матчи стадий 1/8 и 1/4 финала турнира.

В текущем сезоне чемпионата России «Пари НН» после 11 туров набрал 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре подопечные Сергея Юрана в гостях встретятся со столичным «Спартаком». Игра пройдет 22 октября, начало в 14.00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Пари НН» рассказал, какую зарплату получает в «Спартаке».

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