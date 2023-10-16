Экс-футболист сборной России призвал национальную команду не давать пространство Кении

Бывший футболист «Динамо» и сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от контрольного матча между российской национальной командой и Кенией. Слова Граната передает Legalbet.

«У меня нет представления, как играет сборная Кении. Но раз говорят, что там быстрые футболисты, то им нельзя давать пространство, чтобы они могли разбежаться. Нашей сборной надо играть близко к сопернику», — сказал Гранат.

Сборные России и Кении встретятся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Мардан». Джикия сможет помочь российской команде, а Осипенко игру пропустит из-за травмы.

12 октября российские футболисты в товарищеском матче обыграли сборную Камеруна со счетом 1:0. Гол на счету нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Мужская национальная команда не сумела провести матч за выход на чемпионат мира — 2022.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой поставил под сомнение уровень футбола в Кении.