Судья марафонов рассказал о вреде кофе перед пробежкой

Судья Московского марафона, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Саветников в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что перед тренировкой по бегу не стоит пить кофе или чай.

По словам эксперта, нужно выдержать паузу как минимум в 40 минут между употреблением кофе или чая и пробежкой. Также Саветников призвал внимательнее выбирать пищу накануне тренировки.

«Еда дает нам энергию, которая позволяет в том числе и тренироваться. Но пища имеет разную скорость переваривания. Существуют продукты, которые нежелательно употреблять перед тренировкой.

Так, тяжелая белковая пища (мясо и рыба, яичница) долго переваривается и из-за этого определенно вызовет дискомфорт во время тренировки. По тем же причинам не стоит смотреть в сторону фастфуда, соленой, жирной и жареной пищи.

Перед тренировкой лучше обратить внимание на продукты со сложными углеводами, которые помогут сохранить запас энергии в мышцах в виде гликогена. Так, можно съесть кашу на водной основе (овсяную или гречневую), макароны из твердых сортов пшеницы. Интервал между приемом пищи и занятием спортом должен составить не менее двух часов.

Для легкого перекуса за 40 минут до тренировки можно съесть банан или сухофрукты.

Что касается употребления жидкости, простую воду можно пить как до, так и во время тренировки. А вот кофе или чай не стоит пить позже чем за сорок минут до тренировки», — рассказал судья Московского марафона.

Ранее эксперт-марафонец назвала роковую ошибку начинающих бегунов.