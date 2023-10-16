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Экс-теннисистка назвала причину поражения Рублева

Теннисистка Дмитриева заявила, что Рублеву не хватило везения на «Мастерсе»

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Geoff Burke/Reuters

Бывшая советская теннисистка Анна Дмитриева призналась, что ей сложно объяснить поражение представителя России Андрея Рублева в финале турнира серии «Мастерс», который состоялся в Шанхае. Ее слова приводит Metaratings.

«Не хватило психологической устойчивости и немного везения. <...> Серьезных психологических проблем у него нет. Когда играешь за каждый мяч, напряжение огромное. Андрей достаточно устойчив. Скорее всего, ему просто не повезло», — заявила Дмитриева.

Рублев проиграл финал Хуберту Хуркачу из Польши. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8).

Рублев второй раз в сезоне играл в финале турнира серии «Мастерс». В апреле россиянин стал победителем соревнований в Монте-Карло, обыграв в решающем матче датчанина Хольгера Руне.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает седьмое место, набрав 4 550 очков. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 545 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 715 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7490 очков). Хуркач располагается на 17-й позиции. Благодаря выходу в финал турнира в Шанхае 16 октября Рублев поднимется на две строчки выше в рейтинге ATP.

Ранее причиной поражения Рублева в финале турнира назвали секундную потерю концентрации.

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