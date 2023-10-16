Причиной поражения Рублева в финале турнира назвали секундную потерю концентрации

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что россиянин Андрей Рублев, который не сумел завоевать титул «Мастерса» в Шанхае, на протяжении всего турнира демонстрировал отличный теннис. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Был равный матч двух равных высококлассных соперников, в котором все решили буквально пара мячей и секундная потеря концентрации Андреем на тай-брейке в решающем сете», — заявил Селиваненко.

Рублев проиграл финал Хуберту Хуркачу из Польши. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8).

Рублев второй раз в сезоне играл в финале турнира серии «Мастерс». В апреле россиянин стал победителем соревнований в Монте-Карло, обыграв в решающем матче датчанина Хольгера Руне.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев занимает седьмое место, набрав 4 550 очков. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 545 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 715 очков. Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7490 очков). Хуркач располагается на 17-й позиции. Благодаря выходу в финал турнира в Шанхае 16 октября Рублев поднимется на две строчки выше в рейтинге ATP.

Ранее стало известно, сколько заработал Рублев за турнир в Шанхае.